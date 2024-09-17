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Политика 17 сентября 2024 13:58

Песков сказал, почему в ВС РФ увеличили численность штата

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении численности ВС РФ из-за количества угроз у границ нашей страны. Так объяснил решение российского лидера его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Это вызвано количеством угроз, которые существуют для нашей страны по периметру наших границ. Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах, нестабильностью на восточных рубежах», - цитирует Пескова ТАСС.

Он отметил, что действия Запада по отношению к России вынуждают нашу страну принимать соответствующие меры.

Напомним, ранее по указу Путина численность штата ВС России была увеличена до 2,38 млн человек (+130 тыс. человек по сравнению со старым указом), включая 1,5 млн военнослужащих (+180 тыс. человек относительно предыдущего документа).

#Дмитрий Песков #ВС РФ
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