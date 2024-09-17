Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Песков сказал, почему в ВС РФ увеличили численность штата
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении численности ВС РФ из-за количества угроз у границ нашей страны. Так объяснил решение российского лидера его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Это вызвано количеством угроз, которые существуют для нашей страны по периметру наших границ. Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах, нестабильностью на восточных рубежах», - цитирует Пескова ТАСС.
Он отметил, что действия Запада по отношению к России вынуждают нашу страну принимать соответствующие меры.
Напомним, ранее по указу Путина численность штата ВС России была увеличена до 2,38 млн человек (+130 тыс. человек по сравнению со старым указом), включая 1,5 млн военнослужащих (+180 тыс. человек относительно предыдущего документа).
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»