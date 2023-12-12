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Песков сказал, что в Кремле нет возможности отслеживать пребывание Навального
Кремль не имеет ни намерений, ни возможности отслеживать пребывание отбывающего наказание оппозиционера Алексея Навального в заключении. Об этом заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Ранее в Вашингтоне заявляли, что обеспокоены судьбой Навального и сообщили о своей тревожности Правительству РФ. По поводу этого беспокойства Песков отметил, что Навального признали виновным по закону, поэтому чье-либо вмешательство недопустимо, включая США. При этом представителю Кремля ничего неизвестно о каких-либо сообщениях на этот счет российскому правительству от Америки.
«Возможно, это было по линии министерства иностранных дел передано», — предположил пресс-секретарь Президента РФ.
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