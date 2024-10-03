Песков сказал, что участник боевых действий может стать Президентом России

Участник боевых действий может стать Президентом России. Это право закреплено в Конституции РФ. Такой ответ дал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, когда его попросили прокомментировать назначение выпускника программы «Время героев» Артема Жоги полпредом на Урале.

Напомним, представителя Кремля спросили: может ли ветеран СВО в перспективе стать Президентом России?

«По Конституции - может. У нас в Конституции четко прописано, кто может возглавить государство», - приводит ответ Пескова РИА «Новости».

Ранее Президент РФ Владимир Путин встретился с Жогой и дал ему пару напутствий на новом посту. Российский лидер также поддержал стремление нового полпреда продолжать контактировать со своими боевыми товарищами и однокурсниками по программе «Время героев».