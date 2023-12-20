Песков сказал, что для переговоров РФ и Украины на данный момент нет предпосылок

Для переговоров России и Украины пока что нет предпосылок. Так пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского, который ранее заявил, что диалог с Москвой неактуален.

Песков подчеркнул, что сейчас для переговоров отсутствует какой-либо базис или фундамент, пишет РИА Новости. При этом все предпосылки для переговоров пропали в тот момент, когда Украина отказалась от дипломатического урегулирования ситуации (напомним, это было 1,5 года назад). Представитель Кремля отметил, что власти Киева сами признались, что идут на такой шаг по настоянию Великобритании.

При этом шансы на переговоры сократились, когда Украина еще и фактически на уровне закона запретила все переговоры с Россией, напомнил пресс-секретарь.

Он также добавил, что шаги, предпринимаемые Украиной якобы, чтобы завершить конфликт, на самом деле не приводят к миру. Та самая «формула мира» не предусматривает участия России. Песков считает такое мирное решение абсурдным, не имеющим потенциала на результаты.