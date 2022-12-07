Песков: Россию никогда не оставляли в покое — у разведки всегда было много работы

У российской контрразведки всегда было много работы. Так ответил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о том, появилось ли больше работы у разведчиков с началом спецоперации.

«Нас никогда в покое не оставляли, всегда достаточно агрессивно работали и продолжают работать западные спецслужбы против нас», – приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.