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Политика
7 декабря 2022  00:19

Песков: Россию никогда не оставляли в покое — у разведки всегда было много работы

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У российской контрразведки всегда было много работы. Так ответил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о том, появилось ли больше работы у разведчиков с началом спецоперации.

«Нас никогда в покое не оставляли, всегда достаточно агрессивно работали и продолжают работать западные спецслужбы против нас», – приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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