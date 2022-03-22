Песков: Россия зла не на Украину, а на тянущих страну в НАТО и неонацистов

Россия не держит зла на Украину и ее народ. Злость жителей и руководства РФ вызывают те, кто тянет Киев в НАТО для размещения американских ракет; а также открыто ходящих с нацистской символикой. Об этом в рамках интервью CNN рассказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

«Он [Владимир Путин] не зол на украинцев. И никто в России не зол на украинцев, — подчеркнул официальный представитель Кремля. —Он зол на тех людей на Украине, кто хочет быть частью НАТО, чтобы разместить американские ядерные ракеты на своей территории. Он зол на тех людей на Украине, кто запрещает народу говорить на русском языке в своей стране, в том числе тем русским, которые многие годы живут на Украине. Он зол на тех людей, которые носят символику нацистов на улицах Киева и Львова».

Также, по словам Пескова, недовольство вызывают те украинцы, которые могут «годами» вести обсуждение с миром

и переговорной группой в Минске, не взяв на себя никаких обязательств.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о развертывании специальной военной операции на Украине. По его словам, главной целью российских военных должна стать защита мирного населения, подвергающегося агрессии со стороны киевского режима.