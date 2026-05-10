Песков: Россия ждет объяснений от Армении по итогам выступлений Зеленского

Москва рассчитывает получить от Еревана разъяснения после русофобских заявлений Владимира Зеленского, прозвучавших в Армении. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

По словам представителя Кремля, Армения вправе проводить любые международные мероприятия, включая саммит с Евросоюзом. Однако Москва негативно оценивает предоставление площадки для антироссийских выступлений.

«Ненормальным только является то, что в Ереване дали площадку для абсолютно антироссийских высказываний, – заметил представитель Кремля. – Вот это ненормально, не вяжется с духом отношений наших с Ереваном».

Песков отметил, что российская сторона ожидает пояснений со стороны армянских властей. «Конечно, наверное, ожидали бы все-таки каких-то разъяснений от Еревана», – подчеркнул он.

Также представитель Кремля заявил, что в Москве не понимают причин появления антироссийской риторики со стороны Армении.

«Судя по тому, что была предоставлена площадка для антироссийских заявлений, судя по тому, что не было никаких балансирующих заявлений со стороны руководства Армении, здесь открывается поле для дополнительного анализа», – заключил Песков.