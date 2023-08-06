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Песков: Россия хочет контролировать все территории, указанные в ее Конституции
Россия не стремится к присоединению новых территорий, ее усилия нацелены на контроль тех, которые зафиксированы в Конституции. Об этом в интервью изданию The New York Times заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы лишь хотим контролировать все территории, которые в настоящее время прописаны в нашей Конституции как наши», — подчеркнул он и ответил отрицательно на вопрос о желании Москвы присоединить дополнительные регионы.
Напомним, что осенью прошлого года по итогам референдумов в состав России вошли четыре новых региона: ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Законы об их вхождении в состав страны 4 октября подписал Президент России Владимир Путин.
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