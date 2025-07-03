Песков: Россия внимательно наблюдает за приостановкой поставок оружия США Украине

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Россия внимательно наблюдает за ситуацией с приостановкой американских поставок вооружений Украине. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге, сообщает ТАСС.

«Мы наблюдаем за ситуацией, – сказал представитель Кремля, – очень внимательно».

«По всей видимости, просто не успевает [американская] промышленность производить ракеты в необходимом количестве, тем более, что очень много поставок, очевидно, было и в Израиль, и на Украину они продолжаются. Определенные проблемы в этом плане есть», – отметил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что чем меньше Киев получит западных вооружений, тем раньше наступит окончание специальной военной операции.