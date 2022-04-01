Песков: Россия укрепит свои западные рубежи

Россия укрепит свои западные рубежи, чтобы сохранить паритет и «никому не приходило в голову напасть» на нее. Об этом во время интервью каналу «Беларусь 1» рассказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в начале марта глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил Президенту РФ Владимиру Путину о работе, которая проводится для укрепления военного потенциала страны на западных границах.

«Конечно, это будет сделано таким образом, чтобы нас обезопасить и чтобы поддерживать необходимый паритет во всем, так, чтобы никому не приходило в голову, по-русски говоря, напасть на нас», — подчеркнул официальный представитель Кремля.