Песков: Россия сможет решить разногласия с Турцией по Сирии без конфронтаций

Уровень отношений и политическая мудрость руководства поможет России и Турции вновь урегулировать разногласия по Сирии. Об этом в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что разногласия по Сирии уже удавалось купировать — в Сочи был подписан документ, зачитанный представителями РФ и Турции.

«После этого мы слышали заявления Президента Эрдогана, были заявления наших представителей, которые говорили том, что мы так же не удовлетворены, как Турция выполняет свои обязательства. Но <...> уровень наших отношений и политическая мудрость позволяют нам урегулировать подобные ситуации не путем конфронтации, а путем напряженных, пусть долгих и напряженных, но все-таки переговоров. И вот этот уровень взаимопонимания и уважения — это хорошая основа для того, чтобы даже такие сложные ситуации обсуждать», — ответил пресс-секретарь Президента России.

Напомним, что 20 ноября Турция нанесла удары по вооруженным формированиям курдов в Сирии и Ираке, сегодня ночью север Ирака вновь подвергся обстрелам. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что операция проводится из-за того, что Россия не выполнила обязательства по «очистке» Сирии от террористов.