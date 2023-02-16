Песков: Россия пыталась вынудить Украину следовать «Минску-2»

Россия приложила немало усилий, чтобы заставить Украину, ФРГ и Францию реализовать Минские соглашения. Однако переговоры между Москвой и Киевом для последней были лишь камуфляжем, рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вы знаете, сколько российская сторона приложила усилий на переговорном треке для того, чтобы вынудить и украинскую сторону, и Берлин, и Париж все-таки встать на путь реализации тех обязательств, которые стороны на себя взяли по этим Минским договоренностям? И усилия были потрачены изрядные. В скольких переговорах участвовал лично Путин, тот же Сурков, Козак и так далее. Естественно, основная задача была все-таки заставить Киев выполнить взятые на себя обязательства», — цитирует секретаря Президента РФ РИА Новости.

Однако, признал он, уже в финале переговоров было понятно, что Украина, ФРГ и Франция всеми силами пытаются обойти достигнутые соглашения «заменить и подменить их чем угодно».

«Но после того, как и Киев, и Берлин, и Париж — непосредственно участники этого процесса — в открытую заявили о том, что это был камуфляж подготовки Киева к силовому решению проблем... Ну, если никто не собирался это выполнять, стало все ясно», — добавил он.