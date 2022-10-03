Песков: Россия посоветуется с Херсонской и Запорожской областями по поводу их границ

Решение о границах Херсонской и Запорожской областей примут сами жители — Россия продолжит советоваться с ними в данном вопросе. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

«Хотя частично уже прояснение наступило, я вам скажу менее юридическим языком: ЛНР, ДНР границы 2014 года, Херсон и Запорожье по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей», — уточнил он.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что данный вопрос будет зависеть от воли людей, живущих на этих территориях. Однако он не смог ответить, как именно Москва планирует «советоваться» с ними, добавив лишь, что новых референдумов здесь не ожидается.

Напомним, что 30 сентября Президент России Владимир Путин подписал договоры с руководством ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По итогам референдумов они входят в РФ в качестве новых регионов.