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Политика 10 июля 2025 13:11

Песков: Россия по-прежнему рассчитывает на мирное урегулирование конфликта

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Россия по-прежнему придерживается курса на политико-дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что мирное решение конфликта остаётся для Москвы предпочтительным вариантом.

«Мы неоднократно заявляли, что хотели бы достичь поставленных целей именно мирным путём — через переговоры и дипломатические усилия», — отметил Песков в разговоре с журналистами.

Однако, по его словам, в условиях отсутствия реальных подвижек в этом направлении Россия продолжает специальную военную операцию. «До тех пор, пока этого не происходит, СВО продолжается, и ситуация на земле ежедневно меняется», — добавил представитель Кремля.

#Дмитрий Песков #Россия #Украина #СВО
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