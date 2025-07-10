Песков: Россия по-прежнему рассчитывает на мирное урегулирование конфликта

Россия по-прежнему придерживается курса на политико-дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что мирное решение конфликта остаётся для Москвы предпочтительным вариантом.

«Мы неоднократно заявляли, что хотели бы достичь поставленных целей именно мирным путём — через переговоры и дипломатические усилия», — отметил Песков в разговоре с журналистами.

Однако, по его словам, в условиях отсутствия реальных подвижек в этом направлении Россия продолжает специальную военную операцию. «До тех пор, пока этого не происходит, СВО продолжается, и ситуация на земле ежедневно меняется», — добавил представитель Кремля.