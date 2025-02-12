Песков: Россия никогда не будет обсуждать тему обмена своих территорий

Обмен территориями между Россией и Украиной невозможен. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это невозможно. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории», – сказал представитель Кремля, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности обсуждать обмен контролируемой ВСУ территории в Курской области на другие.

Песков также заявил, что «украинские соединения будут изгнаны» из России.