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Общество 12 февраля 2025 13:24

Песков: Россия никогда не будет обсуждать тему обмена своих территорий

Обмен территориями между Россией и Украиной невозможен. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это невозможно. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории», – сказал представитель Кремля, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности обсуждать обмен контролируемой ВСУ территории в Курской области на другие.

Песков также заявил, что «украинские соединения будут изгнаны» из России.

#СВО #Курская область
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