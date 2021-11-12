Песков: Россия не представляет ни для кого угрозы

Российское государство идет своим собственным путем, развивается и не представляет ни для кого угрозы. Таким образом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщение американского агентства Blоomberg о возможном вторжении России на Украину, сообщает РИА Новости.

«Подобные заголовки — не что иное, как пустое безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы», — заявил пресс-секретарь Президента РФ.

Ранее агентство Blоomberg рассказало, что Соединенные Штаты предупредили Европейский Союз о риске вторжения России на Украину.