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Политика
12 ноября 2021  14:53

Песков: Россия не представляет ни для кого угрозы

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Российское государство идет своим собственным путем, развивается и не представляет ни для кого угрозы. Таким образом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщение американского агентства Blоomberg о возможном вторжении России на Украину, сообщает РИА Новости.

«Подобные заголовки — не что иное, как пустое безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы», — заявил пресс-секретарь Президента РФ.

Ранее агентство Blоomberg рассказало, что Соединенные Штаты предупредили Европейский Союз о риске вторжения России на Украину.

#сша #Россия #дмитрий песков
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