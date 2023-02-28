Песков: Россия не поступится ни новыми территориями, ни целями спецоперации

Россия не собирается поступаться ни новыми территориями, ни целями, которые выполняет в ходе спецоперации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление Президента Белоруссии Александра Лукашенко об «уникальном моменте» для остановки конфликта на Украине.

«Существуют определенные реалии, реалии, которые уже стали внутрироссийскими, я имею в виду новые российские территории. Существует Конституция РФ, которую нельзя не учитывать никому и которой российская сторона не сможет поступиться никогда. Вот это очень важная реалия», — подчеркнул Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Он напомнил, что в ходе спецоперации Россия выполняет ряд целей. Их можно решить и за столом переговоров, однако заявления и действия киевского режима пока не создают благоприятной обстановки для этого.

«Но в данном случае главным является достижение наших целей. Это является нашим приоритетом безусловным», — подчеркнул пресс-секретарь Президента России.