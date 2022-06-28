Песков: Россия не планирует передавать ядерное оружие Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин не обсуждал на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко возможность передачи Минску ядерных ракет, речь шла о другом вооружении, заявил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент не говорил об этом. Он говорил о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия», — пояснил Песков.

На встрече двух лидеров в субботу Путин заявил, что в ближайшие месяцы Москва передаст белорусской стороне ракетные комплексы «Искандер-М». На фоне этих новостей страны G7 выразили «серьезную озабоченность», расценив это как обещание передать Белоруссии ракеты с ядерным оружием.