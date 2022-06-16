Песков: Россия не опустится до нелестных оценок лидеров других государств

Власти России никогда не опустятся до того, чтобы давать нелестные оценки лидерам других стран. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы никогда не будем опускаться до того, чтобы давать какие-то нелестные оценки главам других государств и тем более говорить какие-то оскорбительные слова в адрес руководителей и глав других государств», — сказал официальный представитель Кремля.

При этом, по его словам, другие мировые лидеры позволяли себе такие жесты, но руководство РФ не станет уподобляться им.

Таким образом Песков прокомментировал вопрос об отношении российских властей к Президенту США Джо Байдену. Он подчеркнул, что оценку руководителям дают граждане той или иной страны.

«Это — не наше дело. Наше дело — те недружественные шаги, которые принимаются в отношении нас. И мы будем с ними бороться», — добавил пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина.