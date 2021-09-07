Песков: Россия не готова к признанию биткоина — повода для этого нет

Поводов для признания биткоина в РФ нет, к тому же приравнивание этой криптовалюты к деньгам может нанести вред финансовой и экономической системе, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Де-факто приравнивание их к денежным инструментам... ничего, кроме вреда финансовой, экономической системе, принести не может», — цитирует пресс-секретаря Президента РФ РИА Новости.

Он отметил, что Россия однозначно не готова к таким шагам. Ранее стало известно, что в Сальвадоре вступил в силу закон, приравнивающий биткоины к официальной денежной валюте наряду с долларом США.

В июле зампред Банка России Алексей Заботкин высказал мнение, что крупные экономики не будут легализовывать биткоин. Он подчеркнул, что на территории РФ единственным средством платежа является российский рубль, а криптовалюты — это «денежные суррогаты».