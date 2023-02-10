Песков: Россия консультировалась с несколькими членами ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи

Россия консультировалась с несколькими странами – участницами ОПЕК+ перед тем, как приняла решение о добровольном сокращении нефтедобычи в марте. Об этом рассказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«С рядом участников ОПЕК+ были разговоры», – приводит ответ представителя Кремля на соответствующий вопрос РИА Новости.

Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал, что Россия на данный момент полностью реализует всю свою нефть, однако не будет продавать ее тем, кто прямо или косвенно придерживается потолка цен. В марте Москва добровольно сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений, а при принятии дальнейших решений российская сторона будет действовать исходя из складывающейся ситуации на рынке.