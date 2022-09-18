Песков: Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить всем миром

В отличие от ряда других государств, Россия и Китай не стремятся управлять всем миром. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью, фрагмент которого показал телеканал «Россия 1».

«Реализуя свои двусторонние отношения, как раз Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить всем миром. Мы знаем, что такую склонность имеют другие страны», — поделился своим пониманием ситуации пресс-секретарь Президента РФ.

Кроме того, по мнению Пескова, между Россией и КНР наблюдается «абсолютное сходство» в отношении к действиям США, которые он охарактеризовал как провокационные. Такое поведение обе страны считают непозволительным, добавил он.