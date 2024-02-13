Песков: Россия готова поддержать предложение США по сделке Израиля и ХАМАС

Россия готова поддержать любые инициативы, направленные на освобождение заложников и остановку огня в зоне израильско-палестинского конфликта. Об этом, комментируя соответствующее предложение США, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так, ранее Президент США Джо Байден отметил, что Штаты с партнерами разрабатывают сделку между Израилем и ХАМАС. В числе предложений — приостановка боевых действий в секторе Газа на шесть или более недель.

«Мы готовы поддержать любые действия, которые приведут к освобождению заложников и к остановке огня. Но при этом принятые действия должны быть конструктивными», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, к таким предложениям относятся те, которые приняты в рамках резолюций Совета безопасности ООН.