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Песков: Россия готова поддержать предложение США по сделке Израиля и ХАМАС
Россия готова поддержать любые инициативы, направленные на освобождение заложников и остановку огня в зоне израильско-палестинского конфликта. Об этом, комментируя соответствующее предложение США, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Так, ранее Президент США Джо Байден отметил, что Штаты с партнерами разрабатывают сделку между Израилем и ХАМАС. В числе предложений — приостановка боевых действий в секторе Газа на шесть или более недель.
«Мы готовы поддержать любые действия, которые приведут к освобождению заложников и к остановке огня. Но при этом принятые действия должны быть конструктивными», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, к таким предложениям относятся те, которые приняты в рамках резолюций Совета безопасности ООН.
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