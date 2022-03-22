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Ру Тат
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Политика
22 марта 2022  22:44

Песков: Россия до последнего верила в прорыв переговоров в «нормандском формате»

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Россия до последнего надеялась, что ее обеспокоенности будут услышаны и что Киев не планирует нападать на ДНР и ЛНР. Об этом в эфире CNN рассказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что власти РФ рассчитывали на прорыв в переговорах в «нормандском формате», что Украину подтолкнут к решению проблемы мирным путем.

«До последнего момента мы не хотели верить, что никто не послушает наши обеспокоенности, никто не предостережет Украину от этих действий, никто не подтолкнет Украину к решению в рамках „нормандского“ процесса. Но никто этого не сделал», — цитирует официального представителя Кремля РИА Новости.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.

#Дмитрий Песков #спецоперация на Украине
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