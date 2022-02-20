Песков: Россия даже не хочет произносить слово «война»

Россия даже не хочет произносить слово «война». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«<…> Россия, которая пережила столько войн, — это последняя страна в Европе, которая вообще хочет говорить даже, произносить слово „война“», — отметил пресс-секретарь главы государства.

При этом, по мнению Пескова, Россия за свою историю вообще никогда ни на кого не нападала первой. Говоря о современности, он заметил: «Призываем к разуму, призываем задать себе вопрос, какой смысл России на кого-то нападать».

Ранее Президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил, что по имеющимся у него данным российский лидер Владимир Путин принял решение о вторжении на Украину и оно может произойти в ближайшие дни.

Позднее Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил о риске крупнейшей войны в Европе после окончания Второй мировой из-за ситуации вокруг Украины.

До этого Президент РФ Владимир Путин после переговоров с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Россия не хочет войны.