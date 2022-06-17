Песков: Россия ценит Макрона за стремление к переговорам

Президент Франции Эммануэль Макрон является сторонником обсуждения самых концептуальных разногласий и выступает за урегулирование конфликта за столом переговоров. В России это ценят, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Он подтвердил, что Москва готова возобновить диалог с Киевом, передает РИА «Новости».

Песков напомнил о том, что ранее власти РФ передали Киеву документ с изложением своей позиции по урегулированию ситуации на Украине, однако до сих пор не получили ответа на свои предложения. При этом из переговоров вышла именно украинская сторона. «Россия открыта к переговорному процессу, Путин открыт к переговорному процессу, наша позиция хорошо известна. <...> Поэтому было бы здорово, если бы европейские лидеры оказали влияние на руководство Украины, на тех, кто там принимает решения, чтобы побудить их трезво взглянуть на ситуацию», — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, на этапе переговоров в Стамбуле российская делегация передала украинским коллегам проект документа с условиями, необходимыми для завершения спецоперации. Вскоре после этого Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не видел его и «ничего не слышал». Позднее он заявил, что Киев не будет участвовать в переговорах, пока российские военные не покинут территорию Украины.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.