Песков: Россия будет наказывать украинских политиков за угрозы «убивать русских»

Россия не оставит без внимания заявления украинских политиков о желании «убивать русских», такие угрозы в адрес нашего народа недопустимы. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Так говорят наши враги, и мы должны с ними воевать. Нельзя русским угрожать убийством. Русские должны за это наказывать, и мы будем это делать», — подчеркнул он, комментируя слова советника главы офиса Президента Украины Михаила Подоляка и ряда украинских политиков.

Песков добавил, что эти заявления должны получить оценку и за рубежом.