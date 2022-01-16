Песков: Российских военных нет в Донбассе и на Украине

Российских военных нет ни на территории Донбасса, ни в целом на Украине. Об этом в интервью телеканалу CNN рассказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что военнослужащие РФ находятся только на территории своей страны.

«Российских военных на Украине нет. Нет российских военных в Донбассе. Российские войска есть на российской территории», — завил пресс-секретарь главы государства.

Он в очередной раз отметил, что Россия не угрожает кому-либо военными действиями из-за Украины, однако при необходимости она предпримет контрмеры.

«Было бы безумием делать это. Но мы будем готовы предпринять ответные действия», — заметил Песков в ответ на слова ведущего об якобы существующей угрозе Украине со стороны России.