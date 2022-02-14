Песков: Военные действуют по протоколам в отношении иностранных кораблей-нарушителей

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные строго следуют существующим протоколам на тот случай, если иностранные корабли вторгаются в территориальные воды России, передает РИА Новости.

Песков отметил, что российские военные строго придерживаются этих протоколов.

«Вы знаете, что существует определенный протокол действий в отношении иностранных кораблей, надводных или подводных, в случае их вторжения в территориальные воды РФ. Безусловно, наши военные, которые отвечают за охрану наших границ, за безопасность нашей страны, строго придерживаются этих протоколов», — пояснил Песков представителям медиа.

Так он ответил на вопрос о том, что думают в Кремле о позиции российского Генштаба, который не исключает возможности удара по зашедшим в территориальные воды России кораблям и подводным лодкам.

Песков рекомендовал обратиться в оборонное ведомство РФ за дальнейшими разъяснениями.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в районе курильского острова Уруп 12 февраля военные обнаружили в территориальных водах России подлодку США типа «Вирджиния».