Песков: России не нужны навязанные правила для переговоров по Украине

Россия не приемлет каких-либо навязанных «правил» о том, как ей вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

Таким образом Песков отреагировал на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, по словам которого, переговоры могут идти только в соответствии с «украинской формулой мира».

«Для нас неприемлемы какие-то правила, которым мы должны следовать, которые будут кем-то еще выработаны», — подчеркнул представитель Кремля.

Он напомнил также, что Президент Украины Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией, соответственно, слова Кулебы «абсолютно противоречат кодифицированному запрету».

В заключение он отметил, что этот вопрос нужно переадресовать в МИД России.