Песков: Роль Ельцина в становлении современной России трудно переоценить

Роль первого Президента РФ Бориса Ельцина в становлении современной России трудно переоценить. Так считает пресс-секретарь действующего российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков. Напомним, накануне, 23 апреля, была годовщина смерти Ельцина – он ушел из жизни в 2007-м.

«Ну, сказать это в двух словах было бы неверно. Безусловно, роль Ельцина в становлении современной России трудно переоценить», — цитирует Пескова газета «Известия».

Также представитель Кремля обещал узнать, звонил ли Путин вдове Ельцина – Наине по случаю годовщины смерти первого Президента страны.

Напомним, ранее Путин рассказал, что ответил Ельцину, когда тот предложил ему баллотироваться на пост главы государства. Действующий Президент тогда признался, что не был готов к этому. Однако позже Ельцин еще не раз разговаривал с Путиным на эту тему, и последующие переговоры стали решающим фактором, поделился нынешний глава государства.