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Песков: РФ продолжает поддерживать Асада
РФ продолжает поддерживать Президента САР Башара Асада. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в арабской республике.
«Мы, конечно же, продолжаем поддерживать Башара Асада», - сказал представитель Кремля на брифинге.
На прошлой неделе Министерство обороны Сирии сообщило, что правительственные войска вступили в бой с террористическими формированиями, которые атаковали провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, которое стороны заключили в 2020 году, отряды террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»* (запрещена в РФ) нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям.
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