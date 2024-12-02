Песков: РФ продолжает поддерживать Асада

РФ продолжает поддерживать Президента САР Башара Асада. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в арабской республике.

«Мы, конечно же, продолжаем поддерживать Башара Асада», - сказал представитель Кремля на брифинге.

На прошлой неделе Министерство обороны Сирии сообщило, что правительственные войска вступили в бой с террористическими формированиями, которые атаковали провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, которое стороны заключили в 2020 году, отряды террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»* (запрещена в РФ) нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям.