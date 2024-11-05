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Песков: РФ не вмешивалась в президентские выборы в Молдавии
Никакого вмешательства РФ в президентские выборы в Молдавии не было и быть не могло. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
«Дело в том, что никакого вмешательства не было и быть не могло. Мы никак не присутствуем в Молдавии», - сказал Песков журналистам.
В воскресенье, 3 ноября, в Молдавии прошел второй тур выборов главы государства. Победу одержала действующий Президент республики Майя Санду, заручившись поддержкой 55% граждан страны. При этом ей удалось выйти вперед благодаря голосам молдаван, проживающих за пределами республики.
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