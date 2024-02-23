Песков: РФ намерена прояснить вопрос о членстве Армении в ОДКБ

Россия планирует выяснить у Армении, что значат заявления ее Премьер-министра Никола Пашиняна о заморозке участия этой страны в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает телеканал «Звезда».

«Каких-то официальных действий в этой связи армянская сторона не предпринимала. Мы имеем в виду с нашими коллегами вступить в контакт и прояснить значение этих заявлений», — пояснил пресс-секретарь Президента РФ.

В связи с эти Песков заметил, что в такой ситуации очень важно понять все детали, и выразил надежду, что «наши армянские друзья разъяснят нам всё».

Ранее Никол Пашинян сообщил в интервью телеканалу France 24, что участие Армении в ОДКБ сейчас приостановлено, потому что Договор о коллективной безопасности не выполнялся в отношении нее, особенно в 2021 и 2022 годах.

В связи с этим у политика поинтересовались, возможно ли закрытие российской военной базы на территории Армении. Пашинян ответил, что этого вопроса нет в повестке дня.

При этом в Секретариате ОДКБ заявили РИА Новости, что не получали от властей Армении никаких заявлений о заморозке членства в организации. Там предположили, что речь идет о неучастии Армении в некоторых мероприятиях, которые проводятся организацией в последнее время.