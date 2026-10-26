Песков: Решения об изменении формата послания Федеральному Собранию пока нет

Дмитрий Песков в 2024 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Власти страны пока не намерены менять формат послания Президента России Федеральному Собранию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет газета «Ведомости».

«Нет, каких-то решений не принималось на этот счет», – заметил пресс-секретарь Владимира Путина, отвечая на вопрос, может ли послание приобрести иной формат – например, письменного обращения к обеим палатам российского парламента.

При этом Песков уточнил, что ясности относительно даты ближайшего послания тоже пока нет. Президент еще не принял решение, будет ли послание оглашено до конца текущего, 2026 года (с учетом избрания Государственной Думы нового созыва и значительного обновления сенаторского корпуса), пояснил представитель Кремля.

«Когда Президент посчитает необходимым, он огласит послание. Пока он решение не принял», – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Последний раз Владимир Путин обращался к Федеральному Собранию Российской Федерации 29 февраля 2024 года. Оно оказалось самым продолжительным, продлившись два часа шесть минут. В 2025 году послание не оглашалось.