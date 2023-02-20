Песков рекомендовал Молдавии быть осторожнее с заявлениями по Приднестровью

Руководству Молдавии стоит быть «весьма и весьма осторожным» в заявлениях по Приднестровью. Об этом, комментируя слова нового молдавского Премьера Дорина Речана, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Речан, напомним, еще до избрания Премьером, заявил, что планирует добиться «демилитаризации Приднестровья», включая вывод российских миротворцев.

«Что касается приднестровских дел, продолжаем выполнять свои функции соответствующие, — подчеркнул пресс-секретарь Президента России. — Нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и весьма осторожными».