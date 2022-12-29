Песков: Реакция на проблемы при мобилизации была оперативной

Реакция на проблемы, которые возникали во время проведения частичной мобилизации, была достаточно оперативной. Об этом пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, передает РИА Новости.

«Мы все с вами говорили неоднократно о тех проблемах, которые имели место. Была достаточно оперативная реакция», — ответил он на вопрос, что самое сложное было в проведении мобилизации и какие проблемы удалось наиболее оперативно решить.