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Официальная хроника
29 декабря 2022  13:42

Песков: Реакция на проблемы при мобилизации была оперативной

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Реакция на проблемы, которые возникали во время проведения частичной мобилизации, была достаточно оперативной. Об этом пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, передает РИА Новости.

«Мы все с вами говорили неоднократно о тех проблемах, которые имели место. Была достаточно оперативная реакция», — ответил он на вопрос, что самое сложное было в проведении мобилизации и какие проблемы удалось наиболее оперативно решить.

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