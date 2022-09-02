Песков рассказал, стоит ли ждать Путина в TikTok

В Кремле рассказали, есть ли в планах у Президента России Владимира Путина завести личные аккаунты в соцсетях. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, в ближайшее время ждать этого не стоит – даже несмотря на то, что сегодня стало известно о регистрации в TikTok экс-премьера Италии Сильвио Берлускони.

«Нет, не планируется», – ответил Песков на вопрос журналистов. (цитата по РИА Новости).

Напомним, Берлускони завел аккаунт в TikTok, чтобы завлечь избирателей на предстоящие выборы. В своих роликах премьер пообещал рассказать о планах и способах сделать Италию страной, в которой сбываются мечты.