Песков рассказал, сколько еще Россия будет создавать санитарную зону

Россия продолжит создавать санитарную зону. Это будет длиться до тех пор, пока наша страна полностью не обезопасит свою территорию от обстрелов вооруженных сил Украины. Так сказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Представитель Кремля отметил, что в Харьковской области сейчас активно создают буферную зону или как ее еще называют санитарную. Работа продолжается и не прекратиться, пока от обстрелов ВСУ не обезопасят Шебекино, Белгородскую область и другие российские области.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что в своем мирном предложении Владимир Путин говорил о выводе войск из четырех регионов РФ. Про Харьковскую и Одесскую области на сегодняшней встрече с руководством МИД России речи не шло.

До этого Путин предложил свой мирный договор для решения украинского конфликта. Условия следующие: вывести ВСУ из Донбасса и Новороссии, Киеву отказаться вступать в НАТО и в целом признать внеблоковой и безъядерный статус Украины, а также отменить антироссийские санкции.