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Политика 16 июня 2024 17:57

Песков рассказал, сколько еще Россия будет создавать санитарную зону

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Россия продолжит создавать санитарную зону. Это будет длиться до тех пор, пока наша страна полностью не обезопасит свою территорию от обстрелов вооруженных сил Украины. Так сказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Представитель Кремля отметил, что в Харьковской области сейчас активно создают буферную зону или как ее еще называют санитарную. Работа продолжается и не прекратиться, пока от обстрелов ВСУ не обезопасят Шебекино, Белгородскую область и другие российские области.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что в своем мирном предложении Владимир Путин говорил о выводе войск из четырех регионов РФ. Про Харьковскую и Одесскую области на сегодняшней встрече с руководством МИД России речи не шло.

До этого Путин предложил свой мирный договор для решения украинского конфликта. Условия следующие: вывести ВСУ из Донбасса и Новороссии, Киеву отказаться вступать в НАТО и в целом признать внеблоковой и безъядерный статус Украины, а также отменить антироссийские санкции.

#Дмитрий Песков
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