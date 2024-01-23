Песков рассказал, посетит ли Путин КНДР до выборов Президента России

Фото: © «Татар-информ»

Президент Владимир Путин воспользуется приглашением посетить КНДР, однако рабочая поездка состоится не до мартовских выборов. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, это более перспективные планы. Исходим из того, что при согласовании графиков президент воспользуется этим предложением», – прокомментировал Песков вопрос издания Life о том, может ли визит состояться до выборов Президента РФ.

13 сентября 2023 года на космодроме «Восточный» прошла встреча Путина с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном. Позднее представитель Кремля сообщил, что российский лидер принял приглашение своего северокорейского коллеги посетить его страну с рабочим визитом.