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Песков рассказал, посетит ли Путин КНДР до выборов Президента России
Президент Владимир Путин воспользуется приглашением посетить КНДР, однако рабочая поездка состоится не до мартовских выборов. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, это более перспективные планы. Исходим из того, что при согласовании графиков президент воспользуется этим предложением», – прокомментировал Песков вопрос издания Life о том, может ли визит состояться до выборов Президента РФ.
13 сентября 2023 года на космодроме «Восточный» прошла встреча Путина с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном. Позднее представитель Кремля сообщил, что российский лидер принял приглашение своего северокорейского коллеги посетить его страну с рабочим визитом.
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