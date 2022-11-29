Песков рассказал, от чего зависит начало переговоров РФ и Украины

Переговоры России и Украины могут начаться лишь в том случае, если Киев проявит политическую волю и готовность к обсуждению требований Москвы. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это должна быть политическая воля, готовность обсуждать те требования России, которые хорошо известны», — цитирует его ТАСС.

Пресс-секретарь Президента России напомнил, что в украинской Конституции прописан запрет на переговоры с Москвой — не преодолев его, не удастся перейти к диалогу.

В заключение Песков добавил, что «сейчас никакие переговоры невозможны, потому что их абсолютно отрицает украинская сторона».