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Политика
29 ноября 2022  13:18

Песков рассказал, от чего зависит начало переговоров РФ и Украины

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Переговоры России и Украины могут начаться лишь в том случае, если Киев проявит политическую волю и готовность к обсуждению требований Москвы. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это должна быть политическая воля, готовность обсуждать те требования России, которые хорошо известны», — цитирует его ТАСС.

Пресс-секретарь Президента России напомнил, что в украинской Конституции прописан запрет на переговоры с Москвой — не преодолев его, не удастся перейти к диалогу.

В заключение Песков добавил, что «сейчас никакие переговоры невозможны, потому что их абсолютно отрицает украинская сторона».

#Дмитрий Песков #Украина #переговоры
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