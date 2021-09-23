Песков рассказал об условиях встречи Путина и Зеленского

Президент РФ Владимир Путин встретится с украинским Президентом Владимиром Зеленским тогда, когда будет определен круг обсуждаемых тем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Безусловно, два президента встретятся, когда оба будут готовы, когда будет повестка дня для их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать. Тогда они и встретятся», — сказал представитель Кремля.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что разговор глав государств будет чрезвычайно сложным, но к нему нужно идти. Он также отметил, что Украина готова к переговорам, но создается впечатление, что российская сторона избегает этой встречи.

30 июня во время прямой линии Путин отметил, что не исключает встречи с украинским коллегой при наличии конкретных тем для обсуждения.