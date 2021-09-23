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Ру Тат
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23 сентября 2021  14:31

Песков рассказал об условиях встречи Путина и Зеленского

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Президент РФ Владимир Путин встретится с украинским Президентом Владимиром Зеленским тогда, когда будет определен круг обсуждаемых тем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости. 

«Безусловно, два президента встретятся, когда оба будут готовы, когда будет повестка дня для их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать. Тогда они и встретятся», — сказал представитель Кремля. 

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что разговор глав государств будет чрезвычайно сложным, но к нему нужно идти. Он также отметил, что Украина готова к переговорам, но создается впечатление, что российская сторона избегает этой встречи.

30 июня во время прямой линии Путин отметил, что не исключает встречи с украинским коллегой при наличии конкретных тем для обсуждения.

 

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