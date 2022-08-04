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Ру Тат
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Политика
4 августа 2022  15:17

Песков рассказал об источнике настоящей угрозы миропорядку

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Настоящей угрозой миропорядку стал переворот на Украине, который произошел в 2014 году, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, события этого были «тщательно срежиссированы» странами НАТО.

Гарантии министров иностранных дел западных стран не помешали этим странам совершить переворот, уверен Песков. «Отсюда проистекает угроза и опасность для миропорядка», – приводит его слова РИА Новости.

Такое развитие событий для России создало дополнительные опасности, из-за чего власти страны были вынуждены принять «все меры», добавил Песков.

Так он, в частности, прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что своими действиями на Украине Россия совершает атаку на текущий мировой порядок. Он назвал нынешнее положение Европы самым опасным со времен Второй мировой войны.

Военную спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля, когда о ее начале объявил Президент России Владимир Путин.

#Дмитрий Песков #НАТО #спецоперация на Украине
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