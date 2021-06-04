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4 июня 2021  15:17

Песков рассказал о возврате графика Путина в офлайн-режим

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Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам о возврате графика Владимира Путина в прежний очный режим. Процесс проходит плавно, так как угроза пандемии коронавируса еще не ушла, передает ТАСС.

«Он (Владимир Путин — прим. Т-и) уже вернулся в офлайн-режим, только не полностью», — цитирует издание официального представителя Кремля. 

При этом пресс-секретарь главы государства добавил, что в России сохраняется часть ограничений из-за эпидемической ситуации.

Песков ранее сообщал об увеличении публичной активности Путина. В то же время, несмотря на высокий титр антител у Президента, предосторожности будут сохраняться.

#вакцина #владимир путин #Коронавирус
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