Песков рассказал о темах переговоров президентов США и России

Основной темой ближайших переговоров Президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена станет Украина. Об этом в эфире Первого канала рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Естественно, Украина: много споров вокруг Украины. Естественно, вокруг Украины будет и то, что для нас является провокационными действиями вооруженных сил НАТО у наших границ, что не может нас оставлять равнодушными и вызывает обеспокоенность, а главное — вызывает необходимость принятия адекватных мер, но, принимая эти меры, мы действуем на своей собственной территории», — объяснил он.

Представитель Кремля напомнил, что пока точные сроки встречи неизвестны, но она может состояться еще до начала 2022 года. Он добавил, что для России предпочтительнее провести переговоры в видеоформате, но решение примут сами Путин и Байден.