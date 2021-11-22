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Общество
22 ноября 2021  15:10

Песков рассказал о самочувствии Путина после ревакцинации от коронавируса

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Пресс-секретарь Президента России рассказал, как глава государства чувствует себя после ревакцинации однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт». Напомним, Владимир Путин привился накануне. 

«Нормально... Он только что проводил встречу», — цитирует представителя Кремля «Коммерсантъ».

Журналисты также спросили, делал ли глава государства себе назальную вакцину. 

«Нет, пока только он изъявил готовность, именно об этом он вчера на беседе говорил», — пояснил Дмитрий Песков.

#Владимир Путин #Коронавирус
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