Песков рассказал о самочувствии Путина после прививки от гриппа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не переживать о том, что Президент России Владимир Путин поедет в Минск практически сразу после того, как ему сделали прививку от гриппа. По словам Пескова, глава государства получает необходимый уход медиков.

«Специалисты-медики, разумеется, делают все, что нужно делать для здоровья президента, поэтому там все необходимые меры предосторожности принимаются», – приводит его слова РИА Новости.

Напомним, 14 декабря Путин сообщил, что привился от гриппа и призвал всех последовать своему примеру. Сегодня стало известно, что на 19 декабря запланирована поездка Путина в Беларусь, где он обсудит с Александром Лукашенко актуальные темы международной и региональной повестки дня.