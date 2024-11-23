news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 23 ноября 2024 14:15

Песков рассказал о подготовке послания Президента РФ Федеральному Собранию

Скопировать ссылку

В Кремле уже началась подготовка к оглашению Президентом России Послания Федеральному Собранию. Точных дат пока нет, однако мероприятие точно не состоится до конца 2024 года. Об этом со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

По словам собеседника издания, послание может состояться в конце зимы или начале весны 2025 года. Однако готовиться к нему начали уже сейчас. «Оно готовится заблаговременно, этот процесс растянутый во времени», — объяснил Дмитрий Песков.

Напомним, что в предыдущий раз с Посланием к ФС Президент России Владимир Путин обратился в феврале 2024 года.

#президент России #федеральное собрание #Дмитрий Песков
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100