Песков рассказал о подготовке послания Президента РФ Федеральному Собранию

В Кремле уже началась подготовка к оглашению Президентом России Послания Федеральному Собранию. Точных дат пока нет, однако мероприятие точно не состоится до конца 2024 года. Об этом со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

По словам собеседника издания, послание может состояться в конце зимы или начале весны 2025 года. Однако готовиться к нему начали уже сейчас. «Оно готовится заблаговременно, этот процесс растянутый во времени», — объяснил Дмитрий Песков.

Напомним, что в предыдущий раз с Посланием к ФС Президент России Владимир Путин обратился в феврале 2024 года.