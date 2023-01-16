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Ру Тат
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Политика
16 января 2023  13:32

Песков рассказал о подготовке новой Концепции внешней политики России

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Проект обновленной Концепции внешней политики России еще дополняется, четкого понимания сроков ее принятия пока нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«На самом деле, может быть утверждено указом Президента [РФ Владимира Путина]», — ответил Песков на вопрос журналистов, может ли такой документ быть утвержден без проведения большого заседания Совета безопасности.

В январе этого года Путин уже выносил проект на обсуждение с постоянными членами Совбеза, но по итогам встречи документ отправили на доработку. Ранее российский лидер подчеркивал, что в новой редакции концепции необходимо отразить конкретные направления внешнеполитической и дипломатической работы, так как она и утвержденная ранее Стратегия национальной безопасности РФ будут служить дорожной картой для Министерства иностранных дел и других ведомств.

Осенью прошлого года в МИДе и Совбезе РФ также заявили, что документ уже находится в процессе доработки и согласования и будет отражать новый подход к отношениям со странами Запада.

#Дмитрий Песков #политика
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