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Политика
18 мая 2022  07:38

Песков рассказал о подготовке к прямой линии с Президентом России

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Прямая линия с Президентом России Владимиром Путиным в этом году состоится, предварительная подготовка к ней уже ведется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«У нас действительно в планах прямая линия есть, но мы пока не определились с датами. Может быть, также даты чуть-чуть уйдут вправо, может быть, нет. Пока дат нет, но предварительная подготовка ведется», — уточнил он.

Песков отметил, что прямую линию легко развести по времени с Посланием Президента Федеральному Собранию, поэтому никаких проблем и накладок не возникнет. Когда состоится второе из мероприятий, пресс-секретарь главы государства не уточнил.

#Дмитрий Песков #Владимир Путин #прямая линия
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