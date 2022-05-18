Песков рассказал о подготовке к прямой линии с Президентом России

Прямая линия с Президентом России Владимиром Путиным в этом году состоится, предварительная подготовка к ней уже ведется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«У нас действительно в планах прямая линия есть, но мы пока не определились с датами. Может быть, также даты чуть-чуть уйдут вправо, может быть, нет. Пока дат нет, но предварительная подготовка ведется», — уточнил он.

Песков отметил, что прямую линию легко развести по времени с Посланием Президента Федеральному Собранию, поэтому никаких проблем и накладок не возникнет. Когда состоится второе из мероприятий, пресс-секретарь главы государства не уточнил.